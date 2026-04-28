3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Беларусь и Китай подписали меморандум об углублении сотрудничества
28 апреля в Пекине состоялась встреча главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого с заведующим международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Хайсином. Подписан меморандум об углублении сотрудничества. Стороны подвели итоги состоявшихся переговоров белорусской делегации с китайскими коллегами.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: "Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение посетить Китай с официальным визитом, а также за теплый и радушный прием. Я искренне рад нашему личному знакомству. Взаимодействие по линии Администрации Президента Беларуси и Международного отдела играет особую роль в углублении наших отношений, в продвижении широкого спектра совместных инициатив. Спасибо вам огромное за личное внимание к развитию нашего сотрудничества. Повестка моего визита, уровень встреч, проработка малейших деталей и то, что мы встречаемся с вами в этом уникальном месте, показывают ваш высочайший профессионализм и профессионализм ваших коллег".
В эти дни глава Администрации Президента Беларуси находится с официальным визитом в Китае. Белорусская делегация провела ряд встреч в Сиане и Пекине. Визит проходит по приглашению Международного отдела ЦК Компартии Китайской Народной Республики.