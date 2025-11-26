Беларусь и Мьянма договорились о взаимной отмене виз

Беларусь расширяет возможности безвиза, уже скоро белорусам не нужны будут визы в Мьянму. Соответствующие указы и документы одобрят в качестве основы для проведения переговоров. Три проекта межправсоглашений подписаны Президентом.

Так, проект соглашения о взаимной отмене виз закрепляет возможность для граждан Беларуси въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории Мьянмы без виз. Но есть условие: по безвизу в этой азиатской стране можно будет находиться не более 30 дней с даты въезда и до 90 дней в течение календарного года.

Кроме того, закреплен порядок взаимодействия таможенных органов двух стран, одобрен и проект международного договора об устранении двойного налогообложения.