Беларусь и Мьянма становятся еще ближе: расскажем о роли парламентской дипломатии

Когда ни расстояние в тысячи километров, ни другие барьеры не являются помехой для развития взаимовыгодного диалога. Мьянма - одна из точек опоры Беларуси на азиатском векторе - становится ближе.

Прорывным в отношениях двух стран стал 2025 год, когда впервые в истории состоялись визиты на высшем уровне в Минск и Нейпьидо. Сегодня политическая воля лидеров находит воплощение в реальных проектах.

Только на первый взгляд кажется, что расстояние в 7 тыс. км может быть помехой, но время показывает обратное. Наряду с Африкой Азия сегодня для Беларуси - ключевой внешнеполитический вектор, где хоть и говорим и на разных языках, думаем едино. В первую очередь это национальные интересы, мирная позиция и готовность двигаться туда, где ценят надежное плечо партнера. Китай, Вьетнам - о Беларуси в Азии знают хорошо, и Мьянма сегодня становится еще одной точкой опоры. Хоть дипотношениям больше двух десятков лет, но первый в истории двухсторонних отношений визит на высшем уровне в 2025 году показал, сколько можем вместе. Этот диалог не просто про общие взгляды, а готовность делать конкретные шаги навстречу.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

″Говорят, что в современном мире расстояние ничего не значит для установления добрых отношений. Мы обязательно оправдаем ваше внимание. Я в этом абсолютно убежден, потому что в Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше″.

Появилась дорожная карта, ее маршрут прописан до 2028 года. Там в первую очередь речь идет про экономику: десятки встреч исполнителей и создание рабочих групп для продвижения интересов. Первые ощутимые результаты почувствовали уже спустя два месяца 2026-го.

Взаимная торговля достигла 40 % от того объема, что имели в целом за всю историю сотрудничества. Там нужна белорусская молочка, лекарства (уже сегодня речь идет о фармпроизводстве) и техника. Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Мьянмы - это до четверти ВВП и основной источник дохода более чем для половины населения. Белорусские трактора и машины являются гарантом продовольственной безопасности. Взаимные контакты гарантированно способствуют укреплению доверия и взаимопонимания.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

″Чтобы конкурировать на рынке этой страны, необходимо решать и другие вопросы. Например, во время встречи с Президентом мы подняли вопрос о снятии таможенной ввозной пошлины для отдельных видов нашей продукции: солод, ткани. Предложение было воспринято позитивно. Другая сторона пообещала проработать и сделать все возможное для того, чтобы мы могли конкурировать на этом рынке с другими странами″.

В декабре 2025 года белорусская делегация участвовала в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в Мьянме. Буквально на днях Игорь Сергеенко принимал участие в торжественной церемонии инаугурации президента Республики Союз Мьянма.

″Во время мероприятий, связанных с инаугурацией президента Мьянмы, мы проводили встречу с руководителем Палаты представителей Мьянмы. Речь шла о том, чтобы восстановить контакты. У нас также сформирована группа дружбы по взаимодействию с парламентом Мьянмы. Такая группа будет у них создана, подписано в перспективе соглашение о взаимодействии в целом между парламентами, которое будет наполняться конкретными мероприятиями. Личные контакты очень много значат. Но самое главное сегодня - в ходе этих контактов доносить позицию страны именно на внешнем контуре, обмениваться опытом законодательной деятельности, а также выходить на идеи, формировать замыслы в сфере экономики″, - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Состоялся целый ряд встреч, в частности, с президентом Республики Союз Мьянма и председателем Палаты представителей Ассамблеи Союза Мьянмы. Снятие барьеров в виде безвизового режима - лишь один из результатов диалога этих дней. Буквально в считаные дни соглашение ратифицировано. Это упростит взаимные поездки не только для представителей деловой среды, но и туристов. Снятие барьеров в законодательной плоскости сегодня - одна из ключевых задач.

″Также было ратифицировано в этом году соглашение об отмене двойного налогообложения. Буквально на днях поступил законопроект, который будет упрощать вопросы, связанные с прохождением таможен. Это говорит о том, что идет наработка договорно-правовой базы, на основании которой строится практическое взаимодействие″, - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Любые крупные проекты - это всегда результат прочности гуманитарных мостов. В этом направлении строительство идет заметными темпами. В Беларусь все больше приезжает студентов из Мьянмы, а школьники этой азиатской страны вместе с белорусскими детьми отдыхают в "Зубренке" - Национальном образовательно-оздоровительном центре.