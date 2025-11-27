Беларусь и Мьянма стремятся к сотрудничеству во многих сферах: год партнерства дал свои результаты

Президент Беларуси прибыл в Мьянму. 28 ноября ожидаются переговоры в узком и расширенном составах.

Беларусь и Мьянма стремятся к взаимопониманию во многих сферах.

Буквально год плотного сотрудничества уже дал свои результаты - 27 ноября в Янгоне прошел крупный бизнес-форум. Его итогом стало заключение прямых контрактов на 9 млн долларов. Взаимный интерес есть в сферах фармацевтики, сельхозпроизводства, стороны намерены подписать и карту дорожного сотрудничества до 2028 года.

Ровно за двое суток до бизнес-форума Беларусь - Мьянма стало известно: проект соглашения о взаимной отмене виз пошел в ход. Министр иностранных дел Беларуси подтвердил: почти решили. Для собравшихся в зале это имеет большое значение, поскольку бизнесу нужны и свободная дорога, и, конечно, правительственные гарантии. Все-таки страна новая и для договоренностей в том числе.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: "Прошло меньше года, это третий уже форум. Здесь не просто собрались бизнесмены, которые хотят что-то узнать о Мьянме или о Беларуси. Сюда уже предметно приехали люди, представители бизнеса, которые уже заключают контракты. Уже заключены контракты, по-моему, на сумму около 9 млн. долларов. Это живые контракты - уже пошли поставки и пошло финансирование".

Что же Мьянма покупает в Беларуси и готова покупать еще, несмотря на собственное производство?

Надежда Лазаревич, руководитель концерна "Беллегпром"

Надежда Лазаревич, руководитель концерна "Беллегпром": "Легкая промышленность здесь развита очень сильно. Больше 30 % удельного веса экспорта в стране - это непосредственно легкая промышленность. Нам еще нужно учиться этому. Но вместе с тем мы им интересны в поставке тканей высокотехнологического состава, потому что для них это импортная составляющая в эту страну".

Похожая ситуация с лекарственными препаратами и медтехникой. Белмедпрепараты и "Минск-интеркапс" 27 ноября подписали соответствующие документы. Белорусские лекарства через Мьянму в перспективе смогут выйти на рынок ASEAN. А сюда входит уже 10 стран Юго-Восточной Азии. В сумме это больше 600 млн человек населения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Мы, наверное, взаимодействуем со всеми, кто в этом нуждается и у кого есть интересы к нашей стране и к нашему направлению, и у кого от нас есть интерес к противоположной стороне. Поэтому убежден, что точки соприкосновения на сегодняшний день существуют. Мы говорили об этом при посещении премьер-министром Мьянмы нашей страны. И вот сегодня мы получили практический результат, который заключается в подписании контрактов с нашими фармацевтическими заводами. Это Белмедпрепараты и "Минск-интеркапс". И мне кажется, это является самым ярким подтверждением того, что при заинтересованности двух стран, при исполнении поручений главы государства мы можем получать практические результаты, которые принесут пользу как нашей стране, так и Мьянме".

Что касается уже реализованных проектов, фасуется и продается белорусское сухое молоко. Кстати, с молоком в Мьянме пьют практически все, причем молока животного происхождения не хватает, есть растительное. Правительство Мьянмы сейчас делает серьезную ставку на агросектор в структуре ВВП. На него и так приходится 40 %.

Кья Со, директор отдела машиностроения и исследований Министерства сельского хозяйства Мьянмы: "Всего было проведено три испытательных пробега трех типов тракторов, импортированных из Беларуси. Один в регионе Янгон, один в Татконе, Нейпьидо и один на сельскохозяйственной исследовательской ферме Магуэй в регионе Магуэй. Лучше всего себя показала 451-я модель".

Рис, хлопок, сахарный тростник - культуры, в которых Мьянма абсолютный лидер в Азии. Рядом Китай и Таиланд, туда тоже идут большие экспортные потоки. Но как любая страна после колонизации (а нынешняя Мьянма - это экс-Бирма, была британской колонией до 1950 годов), конечно, ищут партнеров, которые не претендуют на независимость страны или ее недра и при этом могут привезти и поставить производственные технологии хоть в машиностроении, хоть в пищевой индустрии.

Мин Аун Хлайн, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, и. о. Президента Мьянмы: "Я встречался с Президентом Беларуси три раза, начиная с 2014 года. Он очень тепло к нам относится и лично ко мне он очень дружелюбен. Он понимает Мьянму и текущую ситуацию в нашей стране. Президент Беларуси господин Лукашенко является Президентом страны уже около 30 лет. И, как я уже сказал, я вижу прогресс. Оглядываясь назад, я вижу, что Беларусь сильно изменилась. Я вижу значительный экономический рост, этого нельзя отрицать. Ваш лидер очень теплый, понимающий по отношению к нам. И я верю, что при условии полного сотрудничества мы вместе сможем не только укрепить дружбу Беларуси с Союзом Мьянма, но и внести свой вклад в его развитие".

Мьянма задумывалась как туристическая Мекка. Здесь очень доброжелательное население, есть пляжный отдых, есть что посмотреть внутри страны, а также мировые достопримечательности: Шведагон, Баган, Мандалай, озеро Инле, пещеры Пиндайя, пляжи Нгапали с прозрачной водой и светящимся планктоном. Мьянме долгое время делали плохую рекламу в европейской туристической отрасли. На улицах здесь спокойно, население очень открытое. Из России сюда уже летают прямые рейсы. Сейчас Мьянма часто становится частью комбинированного маршрута по Азии - вместе с Таиландом, Лаосом, Камбоджей, Вьетнамом, Индией или Малайзией.

Нейпьидо - официальная столица Мьянмы. Она же религиозный центр. Здесь ждут белорусского Президента. Впервые Александр Лукашенко совершает официальный визит в Мьянму. И этому предшествовала очень серьезная подготовка. Борт номер один из Беларуси встретили по всем правилам протокола официального визита.