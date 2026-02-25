Беларусь и Россия представили Евразийскую хартию многообразия и многополярности

Евразийскую хартию многообразия и многополярности представили Беларусь и Россия в Женеве. Там состоялся российско-белорусский брифинг по вопросу о подготовке документа.

"Принятие могло бы состояться на очередной Минской международной конференции по евразийской безопасности, которой в таком случае был бы придан статус саммита", - заявил замминистра иностранных дел России.

Хартия призвана содействовать формированию устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве на основе принципов равенства и неделимости безопасности, а также самостоятельного и солидарного решения региональных проблем государствами Евразии без деструктивного внешнего вмешательства.