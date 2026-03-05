Беларусь и Узбекистан договорились о новых совместных производствах в регионах

Беларусь и Узбекистан заявили о новых совместных проектах. 5 марта пройдет встреча Александра Турчина с делегацией из Ташкента в продолжении диалога, начатого в конце февраля 2026 года, в рамках официального визита премьер-министра в Узбекистан. Кооперационные связи двух стран усилят новые проекты в сельском хозяйстве, легпроме и других сферах.

В Дом правительства приехали гости из дружественного Беларуси Узбекистана во главе с председателем торгово-промышленной палаты Давроном Вахабовым.

Стороны планомерно идут к торговле в миллиард долларов, такую задачу поставили главы двух стран, по итогам 2025 года страны вплотную приблизились к этой цели.

К этой встрече восточные партнеры подготовили конкретные наработки, которые обсуждались и 24 февраля в Ташкенте на узбекско-белорусском бизнес-форуме. Так, в ближайших планах несколько новых совместных проектов: во-первых, это открытие в Минске торгового дома Узбекистана в июле по планам. Еще три проекта будут расположены в белорусских регионах. Партнеры в эти дни уже посетили несколько областей.

Даврон Вахабов, председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана:

"Узбекистан в Беларуси планирует такое производство, которое будет выходить на третьи страны по экспорту. И по поручению мы приехали, привезли с собой предпринимателей по животноводству и по селхозпродукции, которые планируют открыть торговый дом. Два дня назад первая поездка была в Витебскую область, мы там посмотрели три района и увидели очень большой потенциал, потому что в Узбекистане население около 40 млн, на сегодняшний день для наших предпринимателей, которые занимаются животноводством, я уверен, это будет выгодно и удобно. Определили именно по Витебской области создать кооперацию в кратчайшие сроки. Также мы были и в заводе Камболь, там тоже мы нашли общие интересы".

Сегодня такие проекты кооперации уже работают и дают результат. В Узбекистане есть совместное производство белорусской сельхозтехники, медпрепаратов, обуви, мясо птицы и многое другое.

Более двух сотен компаний с белорусскими корнями сегодня уже работают в Узбекистане. Белорусы экспортируют активно и продукты питания: в 2025 году это более 300 млн долларов и 70 % в этом объеме удерживает мясная продукция.

Если так кратко можно охарактеризовать сегодня двухстороннее сотрудничество между странами, Узбекистан - это, по сути, новый азиатский дракон, и совершенно ясно, почему белорусский бизнес проявляет такую активность.