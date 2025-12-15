Беларусь и Зимбабве подписали соглашение о военном сотрудничестве. В Хараре прошли переговоры министров обороны двух стран.

В ходе встречи Виктор Хренин отметил, что основная цель его визита - активизация военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами. В современных условиях мы должны быть готовы ответить на любые вызовы, которые несут угрозу безопасности. И в военном плане Беларуси есть что предложить Зимбабве. Основой взаимодействия может стать сотрудничество в области военного образования.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"У нас состоялся конструктивный диалог с министром обороны Республики Зимбабве. Важно, что мы видим обоюдную заинтересованность не только в военном обучении, но и в создании совместных производств, включая стрелковое оружие, боеприпасы и оптику. Наши партнеры проявили большой интерес к подготовке специалистов в области авиационной, химической и биологической защиты, а также авиационно-топографического обеспечения. Кроме того, обсуждался вопрос подготовки летного состава".