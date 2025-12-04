Беларусь призвала ОБСЕ восстановить полноценное международное общение

"На наших границах создаются новые заградительные сооружения, закрываются переходы, искусственно выстраиваются новые линии раздела. Огромные средства тратятся на милитаризацию. Одновременно Беларусь обвиняется в агрессивных намерениях, которых у нас никогда не было и нет. Мы видим, как политизация тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды используется для нагнетания страха. При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы - прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений. Беларусь не обязана и не будет компенсировать последствия чужих ошибок. Но при этом мы всегда остаемся открытыми к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем. Кризис международной системы безопасности не может не сказываться на состоянии ОБСЕ. Наша организация перестала быть форумом для общения тех, кто не согласен друг с другом. Вместо диалога мы получили политическое шоу, где страны делятся на "правильные" и "неправильные". Но ОБСЕ изначально создавалась не как клуб единомышленников, а как механизм взаимодействия оппонентов. Уверены, без возвращения к этой исходной логике будущего у ОБСЕ нет".