Беларусь выступила с заявлением по случаю Международного женского дня в Постоянном совете ОБСЕ
Автор:Редакция news.by
5 марта Беларусь выступила с заявлением по случаю Международного женского дня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Наша страна поздравляет с праздником всех женщин планеты, а также подчеркивает свое особое внимание к защите их интересов.
В Беларуси реализуются планы действий по обеспечению в стране гендерного равенства. Ярким свидетельством успехов в борьбе с дискриминацией и неравенством является тот факт, что 2026-й объявлен в стране Годом белорусской женщины. В республике также обеспечены защита семьи, материнства, отцовства и детства, отмечается в заявлении.