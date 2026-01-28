3.74 BYN
Беларусь за 10 лет увеличила втрое товарооборот с Китаем
Автор:Редакция news.by
Беларусь за 10 лет утроила показатели по товарообороту с Китаем и удвоила по экспорту товаров, об этом заявили в правительстве.
По последним данным, а именно за январь-ноябрь 2025 года, товарооборот между странами вплотную приблизился к 9 млрд долларов. Сегодня Китай - это второй торговый партнер страны после России.
Например, в Китай поставляется 30 % от общего объема экспорта белорусского калия, почти половина рапсового масла и треть лесоматериалов.
Что же касается инвестиций, общий объем китайских инвестиций в Беларуси за 10 лет превысил 2 млрд долларов.