Беларусь за 10 лет увеличила втрое товарооборот с Китаем

Беларусь за 10 лет утроила показатели по товарообороту с Китаем и удвоила по экспорту товаров, об этом заявили в правительстве.

По последним данным, а именно за январь-ноябрь 2025 года, товарооборот между странами вплотную приблизился к 9 млрд долларов. Сегодня Китай - это второй торговый партнер страны после России.

Например, в Китай поставляется 30 % от общего объема экспорта белорусского калия, почти половина рапсового масла и треть лесоматериалов.