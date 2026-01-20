Беленченко: Беларусь надеется, что Совет мира станет ядром новой архитектуры глобальной безопасности

Эксперты отмечают, что приглашение Беларуси в Совет мира в очередной раз дает понять - Александр Лукашенко воспринимается как один из наиболее опытных лидеров региона и позиция государства, безусловно, важна. Тем более что с большой вероятностью стоит ожидать, что после Газы и Ближнего Востока пойдут другие проблемные точки планеты, Совет будет работать на мир во всем мире, как и видит это Беларусь.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT:

"Безусловно, логично, что Дональд Трамп пригласил Александра Лукашенко в свой Совет мира. Правда, я думаю, что, скорее всего, это задел на будущее. Сейчас это звучит так: Совет мира по Газе. Вероятно, будет запятая, после запятой, скорее всего, в ближайшее время встанет Иран. Может быть, опять запятая там - Венесуэла, хотя он говорит, что там нет конфликта, и 99 % - Украина. Решать украинский вопрос, решать проблемы конфликта в центре Европы без слова, мнения и позиций Беларуси невозможно, Дональд Трамп это прекрасно понимает. Да, он больше бизнесмен, чем политик, как раз это ему помогает сейчас решать те задачи, которые он поставил перед собой. Да, он нахрапом идет на Гренландию. Да, он выкрал президента суверенного государства. Он видит эту задачу, он ее решает. Его поступки будут оценивать потом, может быть, даже следующее поколение".

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Перспективы Совета мира будут зависеть от его конечного мандата и способности перейти от слов к реальным механизмам регулирования. Но наша принципиальная позиция, как заявили в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, мы готовы принять участие, учитывая и надеясь, что деятельность Совета будет касаться не только сектора Газа. Мы выступаем за то, что именно этот Совет расширил свои границы, рамки и полномочия. И мы надеемся, что это станет началом работы на благо мира во всем мире, как раз это важно. Таким образом, мы видим, что это предложение является стратегическим шансом трансформировать Совет мира из узкорегионального инструмента в ядро новой справедливой архитектуры глобальной безопасности. Именно такую архитектуру, основанную на многополярности и равноправии государств, Беларусь последовательно продвигает и доказывает это годами".