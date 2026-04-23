Че за?.. Зеленский планирует выкрасть белорусского президента?..

Недавно Владимир Зеленский открыто обвинил Александра Лукашенко в подготовке нападения на Украину и пригрозил, что Президент Беларуси может разделить судьбу Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного спецслужбами США. Однако официальный Минск сохраняет полное молчание.

Что стоит за этой провокацией? И какую выгоду хочет получить Украина, втягивая в конфликт с Россией еще и Беларусь? На эти вопросы в подкасте "Че за?.." ответили журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

А доказательства есть?

Пару дней назад Зеленский внезапно заявил, что если Лукашенко продолжит вести себя "так", его ждет судьба Мадуро. По версии Киева, Беларусь якобы активно наращивает военную группировку у границы с Украиной, чтобы совершить нападение и помочь России завершить конфликт. Одновременно в социальных сетях начали появляться провокационные вбросы: карты, схемы и утверждения о прибытии "едва ли не десятитысячной" белорусской группировки для захвата севера Украины.

И, к радости украинского режима, на эти вбросы "повелись" многие белорусы, особенно жители приграничных районов. При этом ни один белорусский генерал, ни сам Президент Лукашенко не делали никаких заявлений о наращивании войск.

Понятно, что происходит какая-то ротация военнослужащих. Но ни о каком наращивании группировки войск речи не ведется. Боевые подразделения - это не иголка в стоге сена. Любое передислоцирование хорошо видно с тех же самых спутников

На сегодняшний день такие масштабные перемещения просто не могут остаться незамеченными. А подтверждений усиления группировки войск (как прямых, так и косвенных) нет. Есть только ограниченное присутствие, обычная ротация военнослужащих и информационные вбросы украинских спецслужб.

Зачем Зеленскому эта эскалация

Заявления главы украинского режима имеют четкую цель - втянуть Беларусь в конфликт как третьего игрока. И причины лежат на поверхности:

Зеленский понимает, что Украина проигрывает конфликт по всем фронтам.

Поддержка США полностью прекратилась, Дональд Трамп "обезжирил" киевский режим, который теперь выживает только за счет Европы и перепродажи оружия.

Втягивание Беларуси позволит Киеву обратиться к Польше, Прибалтике и всему Евросоюзу за помощью.

Зеленскому крайне необходимо втянуть в этот конфликт третьего игрока, и Беларусь - идеальный вариант. При таком раскладе он сможет воспользоваться поддержкой прибалтийских стран, Польши и всего ЕС, сказав, "давайте вы нам поможете, потому что сейчас мы уже деремся ни один на один с Россией, против нас воюют сразу две страны

И вот уже готово моральное и политическое оправдание для более активного вмешательства ЕС.

Дополнительный контекст - недавние кадровые изменения в Киеве. После коррупционных скандалов с НАБУ и САП Ермак (на тот момент глава офиса Зеленского) был отстранен, а Буданов фактически возглавил работу офиса Зеленского. С тех пор (уже четыре месяца) "клоун на минималках" активно провоцирует.

Беларусь хранит молчание. Почему?

Лукашенко и весь белорусский истеблишмент просто проигнорировали заявление Зеленского. Ни официальных комментариев от силовиков, ни дипломатических реакций. Конечно, отдельные пропагандисты возмутились, но серьезного ответа не последовало. Реакции с белорусской стороны нет (от слова "совсем") - раздуть мыльный пузырь не получилось. Провокация не прошла.

И вот недавно появилось заявление от Госпогранслужбы Украины, что наращивания белорусских войск у границы не происходит.

"Наращивания войск нет. С 2022 года Беларусь держит свои подразделения на отдельных направлениях, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, потому что ожидают каких-то действий со стороны Украины", - отметил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. По его словам, на отдельных направлениях находятся только существующие подразделения, которые проходят плановую ротацию, и о них Киев прекрасно осведомлен.

Спектакль окончен, занавес

Таким образом, попытка информационной провокации полностью провалилась. Беларусь сохранила выдержку, а сам Киев был вынужден публично опровергнуть собственные громкие обвинения.