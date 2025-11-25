3.70 BYN
Что думают на улицах Минска о политических кульбитах Германии? Смотрите в программе "Тренды"
Автор:Редакция news.by
Как будет развиваться ситуация в мире дальше? В программе "Тренды" построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.
Смотрите 26 ноября после "Панорамы":
- Продать придется дважды: в Латвии не хватает госсобственности для покрытия долгов.
- Стабильность под снос. Что думают на улицах Минска о политических кульбитах Германии?
- Орел потупил взор: в Польше растет политическое противостояние - народ готовится к трудным временам.
Тренды нового мирового порядка, события, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас? Разберемся вместе.