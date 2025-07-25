Делегация МВД обсудила с китайскими коллегами перспективы сотрудничества

Глава миссии, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, всесторонне изучил аспекты охраны общественного порядка в Китае. В свою очередь белорусские милиционеры поделились опытом с коллегами в борьбе с интернет-мошенничеством, которые являются проблемой для Поднебесной. А в завершение встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество двух стран будет только крепнуть.