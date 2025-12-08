Депутат Дьяченко: "Работа на рынках СНГ - это вопрос экономической безопасности Беларуси"

"В фокусе внимания сегодня вопросы экономического развития нашей страны и сохранения экспортного потенциала в дружественных нам странах, а также в странах Содружества Независимых Государств. Поэтому особое внимание мы должны уделить работе на рынках Азербайджана, Узбекистана, Казахстана. Тем более что фиксируется устойчивый прирост населения в бывших республиках Советского Союза. А нас с этими странами связывает не только многолетнее партнерство, но и узы духовного братства. Я подчеркиваю, что еще в период существования Советского Союза были установлены тесные общественно-политические, гуманитарные и экономические связи. И сегодня очень важно сохранить их. В рамках и ЕС и других международных площадок мы очень плотно работаем с этими регионами. Нашей стране есть что предложить для экспорта в эти республики, в частности, продукцию машиностроения, сельского хозяйства и легкой промышленности. Я думаю, что стоит сегодня очень плотно поработать на этих рынках для того чтобы обеспечить безопасность нашей страны, в первую очередь экономическую".