Депутат Конопацкий: В центре политики Беларуси всегда будет человек

"Приведу некоторую статистику: реальная заработная плата выросла в 1,4 раза, обеспечивая каждому гражданину Беларуси достойную реализацию права на труд. Конечно же, уровень безработицы - в нашей стране этот показатель уже на протяжении нескольких лет не превышает 3 %. Среди молодежи в Евросоюзе уровень безработицы составляет 15,2 %. Благодаря социальной политике, проводимой в государстве, Республика Беларусь входит в число государств с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала и развития человека. Мы занимаем 65 позицию из 193 государств по индексу человеческого развития. Резюмируя, скажу, что глобальная цель Программы социально-экономического развития - это повышение качества жизни каждого белоруса. Я убежден, что Республика Беларусь будет развиваться как конкурентоспособное государство с сильной инновационной экономикой, собственными инновационными технологиями и компетенциями. Но главное, что в центре политики нашего государства по-прежнему будет человек".