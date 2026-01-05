Доверие на высшем уровне: Рогожник заявил, что в отношениях Беларуси и РФ нет нерешенных вопросов

флаги Беларуси и России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bf36e97-2e25-4f60-a694-d7226943a5e9/conversions/4033c354-3ff1-4c68-b5d8-3b91d1877134-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bf36e97-2e25-4f60-a694-d7226943a5e9/conversions/4033c354-3ff1-4c68-b5d8-3b91d1877134-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bf36e97-2e25-4f60-a694-d7226943a5e9/conversions/4033c354-3ff1-4c68-b5d8-3b91d1877134-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bf36e97-2e25-4f60-a694-d7226943a5e9/conversions/4033c354-3ff1-4c68-b5d8-3b91d1877134-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник рассказал о ключевом факторе успеха двусторонних отношений - доверительном и постоянном диалоге на высшем уровне. По его словам, именно это позволяет оперативно решать любые возникающие вопросы и смотреть в будущее с уверенностью.

Отвечая на вопрос о том, помогает ли высокая интенсивность контактов между лидерами или создает дополнительное напряжение в работе дипломатов, посол однозначно охарактеризовал эту практику как основу эффективности.

"Александр Григорьевич Лукашенко уделяет особое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией. Конечно, он первый, кто является помощником в этой работе", - заявил Александр Рогожник.

По его словам, доверительный и дружеский характер отношений между Президентами позволяет оперативно преодолевать любые возникающие сложности.

"Да, периодически возникают некие вопросы, но, исходя из доверительного и дружеского уровня отношений между двумя главами государств, они находят быстрое решение. И сегодня я не могу назвать какой-либо более-менее сложный вопрос, который находится в двусторонней повестке нерешенным. Они по итогам года были все решены", - подчеркнул дипломат.

Давая прогноз на наступающий 2026 год, посол выразил уверенный оптимизм, основывая его на фундаментальной близости двух народов и государств.

"Я ожидаю, что 2026 год будет очередным рекордным годом в двусторонних отношениях, потому что ближе двух народов, наверное, нет. Прошедшие годы показали, что необходимо опираться на того, кто тебе близок не только в области двусторонних отношений и товарооборота, а просто даже ментально, на уровне общечеловеческом, историческом", - отметил посол.