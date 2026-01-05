3.71 BYN
Доверие на высшем уровне: Рогожник заявил, что в отношениях Беларуси и РФ нет нерешенных вопросов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник рассказал о ключевом факторе успеха двусторонних отношений - доверительном и постоянном диалоге на высшем уровне. По его словам, именно это позволяет оперативно решать любые возникающие вопросы и смотреть в будущее с уверенностью.
Отвечая на вопрос о том, помогает ли высокая интенсивность контактов между лидерами или создает дополнительное напряжение в работе дипломатов, посол однозначно охарактеризовал эту практику как основу эффективности.
"Александр Григорьевич Лукашенко уделяет особое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией. Конечно, он первый, кто является помощником в этой работе", - заявил Александр Рогожник.
По его словам, доверительный и дружеский характер отношений между Президентами позволяет оперативно преодолевать любые возникающие сложности.
"Да, периодически возникают некие вопросы, но, исходя из доверительного и дружеского уровня отношений между двумя главами государств, они находят быстрое решение. И сегодня я не могу назвать какой-либо более-менее сложный вопрос, который находится в двусторонней повестке нерешенным. Они по итогам года были все решены", - подчеркнул дипломат.
Давая прогноз на наступающий 2026 год, посол выразил уверенный оптимизм, основывая его на фундаментальной близости двух народов и государств.
"Я ожидаю, что 2026 год будет очередным рекордным годом в двусторонних отношениях, потому что ближе двух народов, наверное, нет. Прошедшие годы показали, что необходимо опираться на того, кто тебе близок не только в области двусторонних отношений и товарооборота, а просто даже ментально, на уровне общечеловеческом, историческом", - отметил посол.
