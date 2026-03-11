Доверие на высшем уровне: Уильям Джонс объяснил, почему Трамп прислушивается к мнению Лукашенко

На фоне глобальной нестабильности и попыток переформатировать мировой порядок важное значение приобретают двусторонние отношения, которые зачастую остаются в тени большой геополитики.

В эксклюзивном интервью для "Первого информационного" бывший руководитель новостной службы EIR News Service Уильям Джонс дал развернутую оценку перспективам улучшения отношений между США и Беларусью.

Отвечая на вопрос о том, как можно улучшить отношения между Вашингтоном и Минском, Уильям Джонс заявил, что позитивный импульс уже существует. Он напомнил о визите специального посланника США в Беларусь и его переговорах с Александром Лукашенко, в ходе которых обсуждалось восстановление дипломатических отношений, снятие санкций и активизация контактов.

"Были обещания, что произойдет восстановление дипломатических отношений, будет снятие санкций, будет больше контактов", - отметил эксперт.

По словам эксперта, эти заявления не были случайными: спецпосланник Коул согласовывал свою позицию с президентом Трампом перед визитом.

"Он не делает таких заявлений без подтверждения от самого президента. Очевидно, это было и, вероятно, все еще остается в голове президента", - подчеркнул Джонс.

Особое внимание Уильям Джонс уделил личным отношениям между Дональдом Трампом и Александром Лукашенко, назвав их "чрезвычайно важными" для всего процесса нормализации.

"Я думаю, что советы, которые Президент Лукашенко давал президенту Трампу в последние несколько лет, были очень хорошими. Они были очень позитивными", - заявил Джонс.

При этом эксперт допустил, что не все рекомендации белорусского лидера находили немедленное применение, но объяснил это не отсутствием доверия, а высокой оценкой личности самого Лукашенко.

"Не то чтобы президент Трамп всегда следовал этим советам, но я думаю, что это потому, что он очень умный, очень мудрый человек, ваш президент", - подчеркнул Уильям Джонс.

По мнению эксперта, важную роль в развитии двусторонних отношений может сыграть участие Беларуси в Совете Мира. Возможность высказать свою позицию на этой площадке приобретает особое значение именно в контексте тех "особых отношений", которые сложились между президентами двух стран.