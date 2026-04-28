3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Экономика, торговля и наука: диалог Минска и Абу-Даби выходит на новый уровень
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты намерены укрепить межпарламентский диалог. 28 апреля в Палате представителей прошла встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Сергея Рачкова с послом ОАЭ Ибрагимом Салимом Аль-Мушаррахом.
В центре внимания развитие контактов, обмен опытом и экономические перспективы. Эмираты стабильно входят в число крупнейших инвесторов в белорусскую экономику. Взаимная торговля в зеленой зоне исчисляется миллиардами долларов. Межпарламентское сотрудничество направлено на развитие максимально комфортной правовой базы, в том числе и для бизнеса.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Обсудили складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Растут цены на топливо, вслед за которыми ожидаемо вырастет стоимость продовольствия. Республика Беларусь является крупнейшим поставщиком продовольствия в Объединенные Арабские Эмираты: мы наращиваем свои поставки, диверсифицируем ассортимент поставляемой продукции. Поэтому нам важно с нашими партнерами из ОАЭ обменяться мнениями и получить информацию из первых уст".
Ибрагим Салим Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси: "Мы наблюдаем конкретные результаты в развитии сотрудничества. Это все стало возможным благодаря прямым контактам между лидерами двух стран. Один из таких результатов - скачок в развитии торгово-экономических отношений. Товарооборот вырос в 5 раз и даже чуть больше. Мы надеемся, что такая динамика сохранится и в будущем. Мы в поиске новых возможностей для инвестирования в обеих странах. Перспективы есть и в сфере энергетики, технологиях, продовольственной безопасности и здравоохранения".
Еще одна ниша - научное и академическое сотрудничество. В этом направлении Беларусь и ОАЭ также делают конкретные шаги. Через подписание соответствующих соглашений страны планируют реализовать сотрудничество между вузами и обмен студентами.