Эксперт Тищенко: Беларусь и Россия демонстрируют очень удачный пример военного сотрудничества

Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Москве подтвердило: перед лицом растущих вызовов Беларусь и Россия действуют как единый организм. О том, как выстроена совместная архитектура безопасности, почему Запад форсирует ядерную риторику и в чем настоящая сила союза, в программе "Актуальное интервью" рассказал Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности.

По словам эксперта, отношения Беларуси и России в сфере безопасности вышли на принципиально иной, технологический уровень. Речь уже не просто о поставках патронов или вооружений - созданы интегрированные системы защиты.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Москве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff43e5a5-8213-478b-a2aa-b1e9032262ce/conversions/64ac0cab-987c-4515-8235-508c211e9ac3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff43e5a5-8213-478b-a2aa-b1e9032262ce/conversions/64ac0cab-987c-4515-8235-508c211e9ac3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff43e5a5-8213-478b-a2aa-b1e9032262ce/conversions/64ac0cab-987c-4515-8235-508c211e9ac3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff43e5a5-8213-478b-a2aa-b1e9032262ce/conversions/64ac0cab-987c-4515-8235-508c211e9ac3-xl-___webp_1920.webp 1920w Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Москве

"Мы распределили такие параметры, как ядерная защита, ракетная защита. Беларусь и Россия демонстрируют очень удачный пример военного сотрудничества и строительства. У нас интегрированы подходы на земле, в небе и в воздухе. Мы имеем общие стратегию, тактику и взаимные обязательства", - подчеркнул Александр Тищенко.

Он напомнил, что на Высшем госсовете были четко обозначены позиции: Россия и Беларусь придерживаются своей военной доктрины, и в случае агрессии против Беларуси ответ будет дан незамедлительно.

"Это был акцент западным государствам: не надо шутить, Беларусь не одна. Отвечать будет союз", - заявил эксперт.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f500954b-d410-430b-9186-6036f2baece1/conversions/0cfefe6a-c23d-4e23-943b-0724ca85997e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f500954b-d410-430b-9186-6036f2baece1/conversions/0cfefe6a-c23d-4e23-943b-0724ca85997e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f500954b-d410-430b-9186-6036f2baece1/conversions/0cfefe6a-c23d-4e23-943b-0724ca85997e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f500954b-d410-430b-9186-6036f2baece1/conversions/0cfefe6a-c23d-4e23-943b-0724ca85997e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особое внимание на встрече лидеров было уделено наращиванию военного потенциала у западных границ Союзного государства. Польша, Литва и Латвия при поддержке НАТО и США продолжают милитаризацию, и это требует адекватного ответа.

"Как бы Трамп ни прикидывался миротворцем, он снабжает Европу оружием и ударными технологиями. Мы обязаны реагировать", - отметил Александр Тищенко.

Комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны Великобритании и Франции, эксперт назвал это попыткой компенсировать технологическое отставание Запада.

"Россия и Союзное государство обладают гиперзвуковыми технологиями, которых нет у Запада: "Орешник", "Циркон", "Посейдон", "Буревестник". Аналогов нет. Попытка приблизить ядерные вооружения к нашим границам - это примитивный способ компенсировать отставание. Не летит быстро - надо подвинуть поближе", - пояснил он.

военное оборудование news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3298b32-40bb-4682-ba4f-a7b547a9d0d8/conversions/1cf56e18-1b1f-40aa-aa88-545650b9e305-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3298b32-40bb-4682-ba4f-a7b547a9d0d8/conversions/1cf56e18-1b1f-40aa-aa88-545650b9e305-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3298b32-40bb-4682-ba4f-a7b547a9d0d8/conversions/1cf56e18-1b1f-40aa-aa88-545650b9e305-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3298b32-40bb-4682-ba4f-a7b547a9d0d8/conversions/1cf56e18-1b1f-40aa-aa88-545650b9e305-xl-___webp_1920.webp 1920w

Говоря о возможных сценариях передачи ядерных технологий Киеву, Александр Тищенко назвал это "адреналиновым уколом" для истощенного режима.

"Киев устал, его поддавливает Трамп. А Парижу и Лондону это невыгодно - ломается их схема. Поэтому они делают такие обещания, чтобы подстегнуть представителей киевского режима на абсурдные, бравые заявления: мол, мы уже побеждаем, осталось чуть-чуть. Но в физическую реализацию таких планов очень слабо верится", - отметил эксперт.