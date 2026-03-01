3.75 BYN
Эксперт Тищенко: Беларусь и Россия демонстрируют очень удачный пример военного сотрудничества
Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Москве подтвердило: перед лицом растущих вызовов Беларусь и Россия действуют как единый организм. О том, как выстроена совместная архитектура безопасности, почему Запад форсирует ядерную риторику и в чем настоящая сила союза, в программе "Актуальное интервью" рассказал Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности.
По словам эксперта, отношения Беларуси и России в сфере безопасности вышли на принципиально иной, технологический уровень. Речь уже не просто о поставках патронов или вооружений - созданы интегрированные системы защиты.
"Мы распределили такие параметры, как ядерная защита, ракетная защита. Беларусь и Россия демонстрируют очень удачный пример военного сотрудничества и строительства. У нас интегрированы подходы на земле, в небе и в воздухе. Мы имеем общие стратегию, тактику и взаимные обязательства", - подчеркнул Александр Тищенко.
Он напомнил, что на Высшем госсовете были четко обозначены позиции: Россия и Беларусь придерживаются своей военной доктрины, и в случае агрессии против Беларуси ответ будет дан незамедлительно.
"Это был акцент западным государствам: не надо шутить, Беларусь не одна. Отвечать будет союз", - заявил эксперт.
Особое внимание на встрече лидеров было уделено наращиванию военного потенциала у западных границ Союзного государства. Польша, Литва и Латвия при поддержке НАТО и США продолжают милитаризацию, и это требует адекватного ответа.
"Как бы Трамп ни прикидывался миротворцем, он снабжает Европу оружием и ударными технологиями. Мы обязаны реагировать", - отметил Александр Тищенко.
Комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны Великобритании и Франции, эксперт назвал это попыткой компенсировать технологическое отставание Запада.
"Россия и Союзное государство обладают гиперзвуковыми технологиями, которых нет у Запада: "Орешник", "Циркон", "Посейдон", "Буревестник". Аналогов нет. Попытка приблизить ядерные вооружения к нашим границам - это примитивный способ компенсировать отставание. Не летит быстро - надо подвинуть поближе", - пояснил он.
Говоря о возможных сценариях передачи ядерных технологий Киеву, Александр Тищенко назвал это "адреналиновым уколом" для истощенного режима.
"Киев устал, его поддавливает Трамп. А Парижу и Лондону это невыгодно - ломается их схема. Поэтому они делают такие обещания, чтобы подстегнуть представителей киевского режима на абсурдные, бравые заявления: мол, мы уже побеждаем, осталось чуть-чуть. Но в физическую реализацию таких планов очень слабо верится", - отметил эксперт.
При этом он подчеркнул: размещение неконтролируемых ядерных технологий в регионе, где невозможен должный надзор, - это преступление, способное повлечь техногенную катастрофу.