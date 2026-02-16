Глава МИД Беларуси обсудил с кубинским дипломатом ситуацию вокруг Кубы

Министр иностранных дел встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси. Стороны обсудили ситуацию вокруг Кубы. Максим Рыженков выразил неизменную поддержку братскому кубинскому народу, подтвердив позицию Минска о неприемлемости применения односторонних принудительных мер. Подчеркнул необходимость разрешения всех разногласий путем мирного диалога и в рамках международного права.



Также стало известно, что российские туроператоры сообщили о приостановке продажи новых туров на Кубу. Из-за проблем с топливом на острове авиакомпании "Россия" и Nordwind выполняют только вывозные рейсы, а с 24 февраля полетную программу полностью приостановят.