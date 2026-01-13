В Министерстве иностранных дел сообщили, что главы МИД Беларуси и России провели телефонный разговор. Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях.

Также министры обсудили ситуацию в Иране и Венесуэле. Главы МИД Беларуси и России отметили недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела других государств и выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Иране.