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Головченко встретился с главой МИД Омана
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по прибытии в Оман провел краткую встречу с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Мы очень рады посетить Оман по приглашению. Это первый визит в Оман на уровне главы правительства", - сказал Роман Головченко. Он также напомнил, что в 2007 году Президент Беларуси Александр Лукашенко посещал эту страну.
Глава белорусского правительства отметил, что отношения между Беларусью и Оманом развивались очень динамично. Но в мире за последние годы произошло много событий - пандемия, политические и экономические кризисы. Во время визита премьер-министра Беларуси в Оман будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества в новых условиях.
Глава белорусского правительства 13 и 14 октября посещает Оман с официальным визитом. Запланирован ряд важных встреч: с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, заместителем премьер-министра по делам Совета Министров Омана Саидом Фахадом бен Махмудом Аль Саидом, председателем Государственного совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой Аль Халили. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов.
Далее, 15 и 16 октября, Роман Головченко совершит рабочий визит в Пакистан, где также намечены значимые встречи. В планах премьер-министра Беларуси в том числе участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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