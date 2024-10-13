Головченко встретился с главой МИД Омана

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по прибытии в Оман провел краткую встречу с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень рады посетить Оман по приглашению. Это первый визит в Оман на уровне главы правительства", - сказал Роман Головченко. Он также напомнил, что в 2007 году Президент Беларуси Александр Лукашенко посещал эту страну.

Глава белорусского правительства отметил, что отношения между Беларусью и Оманом развивались очень динамично. Но в мире за последние годы произошло много событий - пандемия, политические и экономические кризисы. Во время визита премьер-министра Беларуси в Оман будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества в новых условиях.



Глава белорусского правительства 13 и 14 октября посещает Оман с официальным визитом. Запланирован ряд важных встреч: с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, заместителем премьер-министра по делам Совета Министров Омана Саидом Фахадом бен Махмудом Аль Саидом, председателем Государственного совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой Аль Халили. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов.