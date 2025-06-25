Готовность "БелЭкспо" принять Евразийский форум - номер 1

Первое, что нужно и участникам, и работающим на Евразийском форуме здесь, в Минском выставочном центре, это бейдж. Получить его можно было накануне и в основной день, собственно, тоже. Для этого откроют стойки регистрации уже в 7:30, поэтому те, кто только планирует, обязательно нужно приехать заранее. Будет и пропускная система, но это, в общем-то, понятно с учетом того, какого уровня здесь будут гости. Сам по себе бейдж - это и навигатор по форуму, и очень удобно, только наведя телефон, можно ознакомиться с деловой программой. Главное здесь QR-код, собственно, по которому мы и проходим дальше.

Под форум абсолютно вся площадь "БелЭкспо". Более 30 сессий, тематических площадок, переговоров. Чтобы одномоментно и столько всего, пришлось дополнительно внутри выстраивать павильоны. Предполагалось, будет 1200 участников, по итогу под 3 тысячи. Вовлеченные в организацию в один голос говорят, что настолько масштабное событие у нас впервые. Прессы больше 450 человек. Это и белорусские, и наши зарубежные коллеги. Сразу 3 пресс-центра открыты. Самый большой из возведенных - отдельно для пула глав государств и для Евразийской экономической комиссии. Обещают бесперебойный интернет, много розеток, зарядок, чтобы уже от нас новости нон-стоп.

Выездная студия "Первого информационного" немного меняет локацию. Дело не в погоде (до этого включались с улицы), а в желании быть в эпицентре событий. Впрочем не только студийную картинку ждем, будут и стримы с самих заседаний.

В стрим будут уходить на всех языках. Например, пленарная часть - сразу 6 языков одномоментно. Переводчики будут работать в специальных стационарных кабинах, 6 языковых пар, в том числе и экзотические - для Мьянмы бирманский, для Ирана - фарси.

На мероприятии с участием глав государств более 30 переводчиков. Не будет языковых барьеров и на переговорных площадках сессиях. Абсолютно все залы оснащены рабочими местами для синхронистов.

Возвращаясь к картинке, большой автопарк передвижных телевизионных станций задействован. Все они уже припарковались у МВЦ. Готовятся к прямым включениям и наши российские коллеги. На улице и выставка техники. Это как такая дополнительная точка для участников, которые в раздумьях, а как же провести время в период коротких пауз. Техника и внутри - выставка достижений, а также экспозиция, посвященная Великой Победе.

Помимо основной части известной, будут еще и переговоры, но не только на ногах. Доступно онлайн-бронирование переговорных. Деловая обстановка, чай, кофе, вода - все это будет. Такие переговорные разместили на втором этаже.