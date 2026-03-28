Игорь Карпенко: Избирательная система должна развиваться
28 марта избирательные комиссии Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве. Страны заинтересованы в повышении уровня политической грамотности и правовой культуры избирателей, а вместе с тем и электоральной активности населения. Обмен опытом в этих вопросах крайне важен, на это нацелено и соглашение. Беларуси есть чем поделиться: от образовательных программ для организаторов выборов и молодежи до информационных кампаний.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Перспектива этого соглашения открывает возможность обмениваться информацией, консультироваться в рамках деятельности международных организаций, осуществлять взаимную солидарную поддержку там, где это необходимо. Кроме этого, мы заинтересованы в изучении тех новаций, которые есть в тех или иных избирательных системах, потому что любая система, в том числе избирательная, должна развиваться и соответствовать требованиям современного дня, потребностям государства, общества, избирателей".
Тынчтык Шайназаров, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Кыргызстана: "Хотим перенять опыт Беларуси в части работы с молодежью и с населением. В частности, просвещение населения и работу с молодежью, направленную на обеспечение высокой явки. Я уже примерно запланировал комплекс мероприятий, направленных на встречу с молодежью, и будем проводить информационно-просветительную работу с целью повышения активности молодежи в общественно-политической жизни нашей страны".
Гости из Кыргызстана уже ознакомились с опытом работы клубов молодых избирателей, а также с деятельностью Центра по работе с населением и избирательному процессу.
Центр создан в сентябре 2022 года на базе Академии управления при Президенте Беларуси. Задач у него несколько. В первую очередь, это обучение потенциальных организаторов выборов и референдумов, а еще просвещение, в том числе и молодежи.