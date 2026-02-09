Вот и дожили - те самые немцы, которые 80 лет назад громили Восточный фронт "Тиграми", теперь ставят "Леопардов" в 30 минутах езды от Минска. Германия, страна, которая после 1945 года клялась в пацифизме, внезапно делает разворот на 180 градусов и тащит целую танковую бригаду (45-ю Panzerbrigade) прямо под нос Беларуси.

С апреля 2025 года они начали разворачивать 4800 солдат и 200 гражданских на военной базе в литовском Руднинкае. Здесь к 2027 году ударный кулак усилят при помощи 105 новейших танков Leopard. И все это в 30 км от белорусской границы. После 1945 года немцы впервые формируют у белорусских рубежей полноценную тяжелую бригаду. И это не "миротворческий контингент".

Как будто история решила пошутить, вернув вермахт в новом камуфляже, но с теми же амбициями - контролировать Сувалкский коридор и давить на Россию через Беларусь. 105 танков Leopard 2A8 гипотетически способны рвать оборону на сотню километров. Германский военпром разрабатывал их для подобных целей.

Пока Берлин клянется в мирных намерениях, его генералы изучают карты Полесья и немецкая бригада интегрирует многонациональный батальон НАТО с норвежцами, голландцами и прочими - уже 2800 человек на месте, включая 1800 в Литве.

С января по февраль 2026 года прошло 9 учений в Балтии и Польше, в основном на территории Литвы. Как будто это генеральная репетиция большой войны. Немцы строят базу, поляки, литовцы и британцы отрабатывают взаимодействие. НАТО запустило Steadfast Dart 2026 - крупнейшие маневры года с 10 тыс. войск из 11 стран.

Добавьте Operation Winter Falcon 26 в Польше с танковыми боями, HIMARS-тренировки в Литве для дальнобойных ударов. Еще поляки возводят так называемый Восточный щит - 700 км укреплений за 2,5 млрд долларов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Перед нами не только (а может быть и не столько) военная операция со стороны Берлина, но вполне может быть и военно-психологическая операция. На Минск и Москву, разумеется, хотят оказать давление: вот мы такие все большие пошлем танковую бригаду. Милитаризация ведь не только Германию характеризует, но и Польшу. Я бы даже сказал так: по основным боевым танкам Польша превосходит Германию, но это так, к слову. Помимо Польши есть не имеющая экономической базы милитаризация самой Литвы".

В Беларуси 16 января 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко лично запустил масштабную проверку боеготовности. Это происходит внезапно, без уведомления, Главнокомандующий напрямую отдает приказы, обходя Минобороны и Генштаб.

До весны будет проверяться все - от призыва резервистов до дронов и РЭБ, включая симуляцию обороны баз, интеграцию новых технологий. Уже задействованы 19-я мехбригада, танковые батальоны, разведка - марши по незнакомым маршрутам, физподготовка, полевые тренинги.

Это не формальность, когда у тебя под боком 105 "Леопардов" и 10 тыс. штыков НАТО. Белорусский оборонпром не отстает, в 2025 году армия получила 16 новинок: от БТР V2 и модернизированной "Осы-АКМ" до системы Р-936 "АЭРО" для глушения и мониторинга. Пишут о строительстве заводов по производству ракет, артснарядов и дронов.

Впрочем, Беларусь уже - крепость, обладающая очень серьезным аргументом. "Орешник" - это гиперзвуковой оперативно-тактический комплекс, способный за считаные минуты превратить базу в Руднинкае вместе со всей немецкой бригадой в огромное дымящееся пепелище.

Это оружие способно наносить гарантированный дар на расстояние в 5 тыс. км. Плюс тактическое ядерное оружие на Iskander-M: Беларусь тренирует экипажи для ракет, способных нести ядерные заряды, поражая группировки вероятного противника хоть на 500 км.

Словом, Беларуси есть что продемонстрировать в случае агрессии в ее сторону. Стоит подчеркнуть, что ни "Орешник", ни тактическое ядерное оружие - это не "угроза Европе", а гарантия того, что ни один натовский стратег не посмеет всерьез рассматривать сценарий блицкрига.