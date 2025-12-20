Качество жизни белорусов и стратегия развития - ВНС расставило приоритеты пятилетки

VII Всебелорусское народное собрание уже стало нашей историей. Но решения, принятые там, - наше будущее. Импульс для развития задан очень мощный. Теперь важно сосредоточиться на конкретных делах и добиваться результатов. Как сказал наш Президент, никаких зигзагов и колебаний. Только вперед!

Каким будет план действий в экономике? Как не повторить ошибок прошлого? Как противостоять оппонентам? В чем залог нашей устойчивости и развития? Все акценты расставлены. Наступило время конкретных дел.

Как и прежде, будем стоять на позициях мира и открытости, но и в обиду себя не дадим. Президент призвал всех к единству и сплоченности. Это уже позволило нам выстоять в трудные времена. Проверено.

Вот такие они, простые человеческие желания, воплощенные в решениях Всебелорусского народного собрания. Развиваться, быть суверенными, уметь постоять за себя. Будущее не страшит, если гнуть свою линию даже во времена политического и экономического передела мира. Подчинить слабых несложно, если нет мощной экономики и здравого служения национальным интересам. Локдаун, торговое эмбарго или закрытие границ - знакомо? Президент Америку белорусам не откроет, хотя это как посмотреть. У кого есть запас экономической прочности, тот сегодня и диктует свою волю остальным.

Президент: Экономика - главное оружие в современном мире

"Основа основ - экономика. Это главное оружие в современном мире. Нам нужен базис для выполнения Программы следующей пятилетки, в которую заложены амбициозные планы и показатели. Если хотим стабильно выйти на 100 млрд долларов годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в тысячу долларов, должны устойчиво работать предприятия и финансовая система", - сказал в своем выступлении Александр Лукашенко.

Работать на укрепление экономики, пожалуй, то главное, к чему на протяжении всего заседания ВНС призывает Президент. В приоритетах 7 направлений: от "делать свое", продолжая курс на снижение зависимости от западного оборудования и комплектующих, до новой региональной политики, когда жизнь замка так же хороша, как столичная, не только в мечтах.

Вспомним несколько основных тезисов из Послания Президента:

"Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтической отрасли, беспилотных системах и так далее. У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерацией, немало общих задумок в партнерстве с Китайской Народной Республикой".

"Критические отрасли должны быть обеспечены импортонезависимым программным продуктом минимум на 90 %".

"Построенная АЭС серьезно укрепила нашу энергетическую независимость, но к 2030 году нужно поднять этот уровень еще выше".

"Пробелов в сельском хозяйстве немало. Причина в повсеместном отсутствии технологической производственной дисциплины, в приписках и воровстве. Все это необходимо искоренить в нашей практике".

"Только качество и безупречный сервис обеспечат нам выживание и дополнительный заработок".

"Вроде бы выпускаем достойную линейку товаров, но о них или не знают на дальних рынках, или наживаются толпы посредников, снимая основные сливки и получая прибыль. Пора усвоить, что продажи - это искусство".

"Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить - белорусский или иностранный - вопрос национальной безопасности должен быть. Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов".

"Задача на предстоящие пятилетия - увеличить вклад туризма в экономику минимум в два раза".

"Важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Нужно решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений, ибо обезлюдим страну".

Сильная экономика в преломлении к белорусским реалиям - это сила. Сильная промышленность. Не зря среди делегатов едва ли не весь топ-менеджмент реального сектора. Свою силу на мировых рынках им придется доказывать, замахиваясь на то, что еще вчера казалось немыслимым. Искусственный интеллект и промышленные роботы - это уже не технологии будущего, а конкурентные преимущества настоящего. Когда за рынки идет, нет, уже ни борьба, а жестокая драка. И, похоже, так будет всегда.

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Роботы дают нам в 7 раз увеличение производительности труда. Они могут работать круглые сутки, в любое время, в любую погоду и без света. Учитывая сегодняшнюю продукцию, которая есть, объемы ее уменьшились с точки зрения комплектующих и деталей и так далее. Здесь уже даже точность 2 микрона. Уже человек не может это сделать. Поэтому, если мы хотим идти в будущее, мы должны соответствовать тем стандартам и технологиям, которые сегодня есть в мире".

Дмитрий Корчик, делегат VII Всебелорусского народного собрания, гендиректор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК":

"Как говорит наш глава государства, без эффективной экономики не будет будущего. Сегодня основная задача промышленности - развивать новые инновационные технологии, реализовывать эффективно и достаточно высокими темпами инновационные проекты и двигаться вперед. Сегодня новые рынки и партнеры. Безусловно, у них новые требования и новые продукты".

Президент: Без сильных регионов не будет страны

Но важнее всего для Александра Лукашенко региональное развитие. Эта политика должна быть качественной, но и по формуле "все силы и ресурсы в регионы". Инвестировать в инфраструктуру, предприятия и малый бизнес. Все для того, чтобы жизнь и работа в глубинке не была игрой на выживание. Выжить без деревни невозможно, убежден Президент. Это не только пища насущная, деревня кормит всю страну, но и духовная.

"Моя задача - спасти деревню, чтобы это не были пустые, покосившиеся хаты. Чтобы там жили люди, где только возможно. Я это говорю не потому, что я сам деревенский человек. Нет! А потому что деревня - основа основ нашей жизни. Не будет деревни - погибнем. Государство существовать без этого не может", - предупредил белорусский лидер.

Вопрос выживания - это еще и наша обороноспособность - впервые в Программе соцэкономразвития на пятилетку. Все видят: глобальную западную милитаризацию не скрыть никаким камуфляжем. Мировая реальность - гонка вооружений и десятки миллиардов бюджетных ассигнований. Но бюджет оборонительный и наступательный - две большие разницы. Президент не стал вдаваться в детали. Достаточно было сказать, что "Орешник" уже заступил на боевое дежурство, как кто-то тут же подсчитал, сколько ракетам понадобится, чтоб долететь до Вильнюса или Варшавы.

Президент: "Орешник" заступает на боевое дежурство

"Многие начали кричать: "Беларусь поставил под прицел. Ах, ядерное оружие! Оно же будет прежде всего атаковано иностранцами". Вот беда - привез сюда. Не поддавайтесь этим разговорам, - призвал белорусский лидер. - Вот ядерное оружие, по этим объектам будут нанесены удары. А что, если против нас будут воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары по центрам принятия решения. По нам с вами. Это главное. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны. Мы уже наелись этой войны, и что поколение, как я говорил, не умерло, то, которое воевало. Нам эта война не надо. Наше счастье в мирной жизни".

Вся наша история - это о том, как на перекрестке всех дорог сохранять имидж миролюбия и открытости. "Орешник" его не испортит. Беларусь не угрожает, а защищает свое. А всеобщее внимание (заявления Александра Лукашенко тут же аукнутся по миру, будут думать-гадать: а где ж разместили ракету) лишь доказывает: стратегическое сдерживание охлаждает пыл потенциального агрессора. Но Президент поставил в пример не только союзную военную, но и промышленную мощь.

"Нам надо создавать свое ракетное производство. Нужное. Стратегические ракеты нам не нужны. У нашего союзника, главного союзника и у нашего друга Китайской Народной Республики такие ракеты есть. Упаси Господь прикоснуться к красной кнопке этих ракет. Это мировая война. После этой войны вряд ли планета останется на нашей орбите. Не дай бог, конечно. Оружие сдерживания. А вот ракеты малой, средней дальности мы, конечно, создаем. И примером тому является "Полонез". Его надо усовершенствовать, потому что ситуация очень изменилась. Средства радиоэлектронной борьбы мощнейшие. Нам надо эту ракету защитить, чтобы она была еще более точной. Чтобы она в форточку залетала, как я когда-то говорил. Мы работаем сегодня над этим", - рассказал Александр Лукашенко.

На ВНС приняли Программу социально-экономического развития на пятилетку

Ракетостроение, а еще авиация или микроэлектроника - союзные планы напряженные, но реалистичные. Как и Программа развития на пятилетку - Всебелорусское народное собрание впервые принимает документ.

Он созвучен экономическим приоритетам. Но акцент - на человеческом потенциале. Демография, образование, медицина - белорусы должны быть образованны и здоровы, чтобы развивать экономику. И они просто должны быть! Чтоб обеспечить ежегодный рост ВВП не менее 3% в год и без малого 16 % за пятилетку. Инвестиции, производительность труда, экспорт товаров и услуг, наши доходы - будет непросто, но на меньшее белорусы уже не согласны.

"Время выбрало нас, и это время конкретных дел! Может быть, я не всех убедил в том, что нам надо обязательно сделать. Возможно, не нашел нужных слов. Я знаю, с чем вы абсолютно точно согласитесь и примете сердцем. Мы, наше поколение, не можем переложить нерешенные проблемы и вопросы на плечи наших детей. Не имеем на это права".

Президент: Какой будет Беларусь - зависит только от нас

"Мы выезжаем в округа и будем работать с населением, будем разъяснять материалы Всебелорусского народного собрания, будем разъяснять Программу социально-экономического развития, задачи, которые поставил глава государства в Послании народу и парламенту Республики Беларусь. И мы будем слышать людей. Эту задачу нам поставил глава государства", - рассказал делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Геннадий Лепешко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Конечно, все ждали ответ на вопрос, появился ли у нас "Орешник". "Орешник" у нас, "Орешник" стоит на боевом дежурстве, поэтому этим самым мы укрепляем свою национальную безопасность, свою обороноспособность и даем возможность всем гражданам жить в спокойной стране, работать на своих предприятиях, повышать экономику страны и благосостояние всего народа".

"Чем больше начинают на Западе врать про победу Советского Союза, решающий вклад нашего народа, тем больше люди хотят знать правду и приезжают к нам, - считает делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. - Вот поэтому они и выстраивают сейчас железный занавес - от правды. Поэтому в музее и далее, я думаю, будут очень востребованы военные, исторический туризм. Но, конечно, нам надо и где-то кадровое укрепление, воспитывать молодежь. Исторические факультеты должны выпускать компетентных выпускников, которые бы могли спокойно влиться в нашу работу и рассказывать это. Поэтому в нашей истории наша сила".

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Самое главное, у нас есть такие технологии, которых нет у некоторых стран. И я обещаю, что даже в ближайший месяц мы некоторые из них покажем. Я с моим опытом удивляюсь, приезжая в регионы, видя конкретный результат работы. Когда наши бизнесмены совместно с местными органами власти создают новые инвестпроекты, подтягивают туда людей, и потом появляется востребованная как внутри импортозамещающая, так и экспортная продукция, это, конечно, дорогого стоит".

Новый виток истории не простит безразличия, некомпетентности или внутреннего раздрая. Президент это понимает. Оттого и понятен финальный призыв Александра Лукашенко: можно сколь угодно долго говорить о наших школах, хвастаться качеством продуктов или рекордным урожаем. Но если белорус белорусу враг... мы помним о последствиях.

"Ни для нас, ни для наших детей другой светлой, доброй, любимой нами и любящей нас земли в мире нет, - подчеркнул глава государства. - Очень хочу, чтобы видели нашу Беларусь именно такой землей - (куда. - Прим. ред.) вы всегда, в любое время можете из дальней командировки во имя этой страны, этой земли, после какого-то события вернуться в этот теплый и уютный дом. Нам надо быть едиными и сплоченными. А будем сильными, страна будет мирной и процветающей. Сильных, повторяю, уважаем. Беларусь для нас - это и настоящее, и будущее. Мы-то все с вами это понимаем".