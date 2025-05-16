3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Как прошли прямые переговоры в Стамбуле
Следующему раунду стамбульских переговоров быть! Такой главный вывод можно сделать по итогам первого тура прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Глава делегации России помощник Президента Владимир Мединский заявил, что процесс продолжится после прекращения огня и обмена пленными. Украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил готовность к масштабному обмену.
Кроме того, стороны обещали заняться проработкой вопроса о возможной встрече лидеров России и Украины. За событием следила наш корреспондент Виктория Сенкевич. Подведем некоторые итоги переговорного дня.