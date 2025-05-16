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Как прошли прямые переговоры в Стамбуле

Следующему раунду стамбульских переговоров быть!  Такой главный вывод можно сделать по итогам  первого тура прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Глава делегации России помощник Президента Владимир Мединский заявил, что процесс продолжится после прекращения огня и обмена пленными. Украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил готовность к масштабному обмену.

Кроме того,  стороны  обещали заняться проработкой вопроса о возможной  встрече лидеров  России и Украины. За событием следила наш корреспондент Виктория Сенкевич. Подведем некоторые итоги переговорного дня.  

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