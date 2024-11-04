Международное наблюдение за выборами - это инструмент поддержки демократических процессов, политических систем и прав избирателей.

Об этом говорили 22 ноября на площадке Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Запад пытается использовать институт наблюдения в свою пользу как оружие против всех других государств. И этому нужно уметь противостоять. Парламентарии совершенствуют работу по наблюдению за выборами.

Вместе к укреплению интеграции и сближению правовых систем. Ассамблея - прекрасная площадка для обмена опытом парламентской дипломатии. Его за историю существования МПА СНГ приобрели уже более 3 тыс. парламентариев. Разработка модельных законов и рекомендаций - одна из ключевых задач ассамблеи.

Весомую часть обсуждения заняли документы по регулированию деятельности международных наблюдателей на выборах в странах СНГ. Речь об электоральном суверенитете, ведь Запад не прекращает попытки вмешательства во внутренние дела государств постсоветского пространства.

Электоральные кампании все чаще используются Западом как инструмент для дестабилизации, становятся объектом для внешнего вмешательства и различных гибридных угроз. В этой связи требуется поиск новых форм и путей для обеспечения безопасности, дальнейшего укрепления суверенитета наших государств с опорой на традиции и национальные особенности. Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ассамблея призвала ООН, БРИКС и другие международные организации подключиться к выработке универсальных международных стандартов в наблюдении за выборами и референдумами, которые исключают вмешательство третьих стран .Есть и рекомендации, к примеру, по наблюдению за электронным голосованием. Беларусь изучает опыт.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Практика электронного голосования покажет как плюсы системы, так и минусы. Нам нужно понимать, что мы должны сделать для того, чтобы обезопасить свои выборы от внешнего вмешательства и давления на наших граждан при их свободном волеизъявлении.

МПА выступает за многополярный мир, за разрешение конфликтов путем диалога, за парламентскую дипломатию, которая сегодня эффективный механизм в поиске компромиссов. Единство в подходах пограничных ведомств в противодействии терроризму - тоже во внимании ассамблеи. И понятно, на площадке обсуждают и напряженность в регионе у границ Союзного государства.

Все договоренности, которые у нас существуют в военной, оборонной сфере, предусматривают, что любая агрессия, любая угроза в отношении территории одного государства всегда будет расцениваться как угрозаи России, и Беларуси. Это напрямуютекстуально написано и в новых основах государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы ни у кого не оставалось сомнений ни в характере наших отношений, ни в нашей готовности защищать друг друга в случае эскалации угроз. Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России:

В целом осеннюю сессию назвали плодотворной. На пленарное заседание вынесли 21 документ. После их принятия в копилке ассамблеи будет уже около 700 модельных законов.

Возросли и двухсторонние контакты в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи, только вчера председатель Совета Республики привела и двухсторонняя встреча с коллегами из Узбекистана, из Казахстана. Это предметные встречи, которые носят практикаориентированный характер не только в экономической, но и гуманитарной плоскости. Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: