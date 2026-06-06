Хань Чжэн: Беларусь для Китая - это всесторонний стратегический партнер

Белорусско-китайские отношения - пример зрелого, доверительного и ориентированного в будущее стратегического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Хань Чжэн прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Приезд высокого гостя направлен на практическую реализацию договоренностей лидеров двух стран, запуск ключевых инвестиционных инициатив и углубление всепогодного стратегического партнерства. 2026 и 2027 годы объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. Важный акцент поставлен на укрепление экспортного потенциала стран, поддержание технологического суверенитета. Особое значение придается развитию индустриального парка "Великий камень", который стал знаковым совместным проектом.

"Беларусь рассматривает Китай как одного из ключевых экономических партнеров и стратегического инвестора. Мы последовательно работаем над сопряжением инициативы "Один пояс - один путь" с национальными приоритетами социально-экономического развития Беларуси, формируя современные транспортно-логистические, производственные и технологические маршруты Евразии. Отдельное внимание Беларусь уделяет сотрудничеству в сфере науки, искусственного интеллекта, машиностроения. Убеждены, что объединение научного потенциала и технологических возможностей наших стран позволит обеспечить качественно новый уровень экономического взаимодействия. Белорусско-китайская промышленная кооперация является одним из главных приоритетов сотрудничества между Беларусью и Китаем в ближайшее время в рамках проведения между нашими странами Годов промышленной кооперации", - подчеркнул премьер-министр Беларуси.

"Беларусь для Китая - это всепогодный, всесторонний стратегический партнер. Таких партнеров у Китая не было, поэтому Китай уделяет особое внимание развитию китайско-белорусских отношений. Это мой первый визит в вашу страну. Дружба между нашими странами становится крепче и крепче. На высоком уровне развивается наше многоплановое сотрудничество, что приносит ощутимые результаты для наших народов", - отметил Хань Чжэн.

Программа пребывания высокого гостя максимально насыщена важными событиями. Особое внимание и к общей исторической памяти. Хань Чжэн возложил цветы к монументу Победы. Подвиг советского и китайского народов во Второй мировой войне - это прочный фундамент, на котором строится общее будущее.

Диалог по линии Минск - Пекин 6 июня продолжили на белорусско-китайском форуме. Представители крупных компаний Китая приехали провести переговоры с белорусскими партнерами.