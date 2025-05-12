Ханой и Минск планируют дальнейшее сотрудничество в сферах экономики, инвестиций и туризма

О сотрудничестве в сферах экономики и инвестиций, инновационных и социальных проектов 12 мая говорили в Мингорисполкоме во время встречи мэра белорусской столицы Владимира Кухарева с делегацией Вьетнама.

В 2024 году товарооборот Минска и Вьетнама превысил 120 млн долларов. Городские организации закупают у партнеров морепродукты и орехи, каучук, бытовую технику. Беларусь экспортирует минеральные удобрения, лекарства, хирургическое и стоматологическое оборудование. В планах - организовать обмен делегациями специалистов здравоохранения.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Здесь очень важен туризм, потому что это даст возможность открытия авиарейсов, которые дадут толчок тому, чтобы была возможность быстрого общения между представителями бизнеса. Мы также пригласили коллег на наш экономический форум, который будет проходить в начале сентября".

Нгуен Мань Куен, заместитель председателя Народного комитета Ханоя:

"Это была продуктивная встреча, а также добродушный прием. Мы планируем и дальше продвигать проекты на основе протокола программы сотрудничества между нашими городами, в первую очередь, торговые".