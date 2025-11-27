3.71 BYN
Криптовалюты и ИИ: в Минске обсуждают новые вызовы в сфере отмывания преступных доходов
В Минске проходит пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Оно является основным мероприятием рабочей недели.
Участие принимают делегации 9 стран-участниц: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь. Здесь и государства из международных организаций, имеющие статус наблюдателя в группе.
Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из 18 государств мира обсудят вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Перед началом заседания с приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов: "Как региональная структура ФАТФ выполняет исключительно важную и сложную задачу - обеспечивает внедрение в национальные экономики международных стандартов, направленных на предотвращение проникновения в них грязных денег и поддержание прозрачности финансовых процессов".
В ходе пленарного заседания, которое пройдет 27-28 ноября, будут рассмотрены актуальные на сегодня риски и угрозы в сфере отмывания денег (использование криптовалют, незаконные схемы с использованием дропов, а также мошеннические схемы с применением искусственного интеллекта).
Участники поделятся эффективными практиками и национальным опытом выявления и предотвращения актуальных рисков и угроз в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
"Новые стандарты и методологии должны быстро проникать в нашу работу. Очень важно для нас выстраивать взаимоотношения с региональными группами по типу ФАТФ. Из восьми групп на сегодняшний день здесь присутствует три, это тоже очень важный момент. Это страны арабского и африканского мира".
Также участники обсудят подходы государств - участников ЕАГ к выполнению обязательных для всех стран мира рекомендаций Группы ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти стандарты включают в себя вопросы законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, взаимодействия госорганов, правоохранительного блока, частного сектора (это банки, нотариусы, игорные заведения и т.п.). Главная цель - пресечение незаконных финансовых схем и международное сотрудничество между странами.
Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:
"Международные эксперты определяют ряд достижений, которыми гордится наша страна и которые являются передовым опытом для других стран. Прежде всего, это прогрессивный опыт идентификации клиентов в банковском секторе и в других секторах экономики, который позволяет оперативно идентифицировать подозрительные финансовые операции, проводить работу по дальнейшему анализу этих операций и направлять в правоохранительные органы соответствующую информацию для более детальной проработки".
Также будут обсуждены подходы к предстоящим оценкам антиотмывочных систем стран ЕАГ на предмет соответствия международным стандартам.
К слову, Беларуси предстоит пройти такую оценку уже в 2027 году, предыдущая оценка нашей страны (которая была в 2019 году) получила высокие рейтинги со стороны международных экспертов.