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Кто в Польше отравляет воздух - 24 февраля в "Понятной политике"
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3_12025-02-22T18:46:56.000000Z00
Новым властям Германии придется решать и экологические проблемы, с которыми они столкнулись из-за своего ближайшего соседа - Польши. Все больше немцев жалуются на ядовитый смог, который идет от их восточных соседей. Что уж говорить о самих поляках, они просто задыхаются.
Кто в Польше отравляет воздух и почему местная энергетика до сих пор использует дедовские технологии? Смертельная экология: когда властям наплевать на здоровье граждан. Расскажем в "Понятной политике" в понедельник, 24 февраля, после "Панорамы".