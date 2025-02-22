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Кто в Польше отравляет воздух - 24 февраля в "Понятной политике"

Новым властям Германии придется решать и экологические проблемы, с которыми они столкнулись из-за своего ближайшего соседа - Польши. Все больше немцев жалуются на ядовитый смог, который идет от их восточных соседей. Что уж говорить о самих поляках, они просто задыхаются.

Кто в Польше отравляет воздух и почему местная энергетика до сих пор использует дедовские технологии? Смертельная экология: когда властям наплевать на здоровье граждан. Расскажем в "Понятной политике" в понедельник, 24 февраля, после "Панорамы".

Понятная политика