3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
Лавров: Беларусь и Россия отслеживают действия НАТО по созданию новых угроз безопасности СГ
Беларусь и Россия отслеживают действия НАТО по созданию новых угроз безопасности Союзного государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
"Безусловно, важным направлением нашей деятельности было отслеживание действий НАТО по созданию все новых и новых угроз безопасности Союзного государства", - подчеркнул Сергей Лавров. Беларусь и Россия оценивают положение дел в Европе, поскольку там постоянно изобретают псевдоправовые инструменты давления на Москву и Минск.
Лавров: Беларусь и Россия вырабатывают механизм общих подходов к проблемам региональной повестки дня
"Мы обменивались и по вопросам укрепления доверия на Евразийском пространстве, созданию здесь архитектуры безопасности. Вторая конференция, которая состоялась в Минске 31 октября - 1 ноября (Международная конференция по евразийской безопасности. - Прим. БЕЛТА), действительно привлекла большое внимание и очень солидный круг участников, включая министров, вице-премьеров правительств европейских стран, - обратил внимание глава МИД России. - Начало работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке, предстоит сегодня сделать важный шаг - принять заявление по общему белорусско-российскому видению содержания этой хартии. После чего начнем работать с другими потенциальными участниками".
В здании Брестского облисполкома проходит совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. Также сегодня министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, пообщались со студентами университетов Бреста.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек