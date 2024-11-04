Лавров: Беларусь и Россия отслеживают действия НАТО по созданию новых угроз безопасности СГ

Беларусь и Россия отслеживают действия НАТО по созданию новых угроз безопасности Союзного государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, важным направлением нашей деятельности было отслеживание действий НАТО по созданию все новых и новых угроз безопасности Союзного государства", - подчеркнул Сергей Лавров. Беларусь и Россия оценивают положение дел в Европе, поскольку там постоянно изобретают псевдоправовые инструменты давления на Москву и Минск.

"Мы обменивались и по вопросам укрепления доверия на Евразийском пространстве, созданию здесь архитектуры безопасности. Вторая конференция, которая состоялась в Минске 31 октября - 1 ноября (Международная конференция по евразийской безопасности. - Прим. БЕЛТА), действительно привлекла большое внимание и очень солидный круг участников, включая министров, вице-премьеров правительств европейских стран, - обратил внимание глава МИД России. - Начало работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке, предстоит сегодня сделать важный шаг - принять заявление по общему белорусско-российскому видению содержания этой хартии. После чего начнем работать с другими потенциальными участниками".