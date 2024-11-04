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Лавров: Беларусь и Россия вырабатывают механизм общих подходов к проблемам региональной повестки дня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Бресте заявил о том, что Беларусь и Россия вырабатывают единый механизм подходов к региональной и международной повестке. Об этом пишет БЕЛТА.
Сергей Лавров подчеркнул, что очень правильно выбрано место проведения совместного заседания - это западные рубежи Союзного государства. "Брест - особенно символичный город. Здесь завершилось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Брестская пограничная застава первой приняла на себя удар военной машины Третьего рейха и стала примером мужества и героизма всех народов бывшего Советского Союза", - сказал глава МИД России.
По словам Сергея Лаврова, совместное заседание коллегий улучшает формат взаимодействия. Стороны вырабатывают единый механизм координации общих подходов к самым разным проблемам региональной, международной повестки дня. Министр добавил, что намеченные планы Беларусь и Россия выполняют. "И мы будем продолжать следить за тем, чтобы все предусмотренные мероприятия были выполнены", - заверил глава МИД России.
"Мы совместно работаем по наращиванию взаимодействия политического и торгово-экономического с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Беларусь стала полноправным членом ШОС. В этом году стала государством - партнером БРИКС. Это новая категория, которая фактически означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях", - заметил Сергей Лавров. На заседании обсуждают дальнейшую координацию с ШОС и БРИКС.
В Бресте проходит совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. Анонсировано, что в рамках мероприятия будет продолжена координация подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства в многосторонних форматах с упором на ШОС и БРИКС. Особое внимание будет уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Фото: БЕЛТА
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