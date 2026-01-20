Личное обращение Трампа к Лукашенко о приглашении Беларуси в Совет мира говорит об авторитете страны

"На мой взгляд, это свидетельствует об огромном международном авторитете нашего Президента, а также о том, что Трамп рассматривает нашу страну, Республику Беларусь, как государство, которое способно содействовать укреплению международной безопасности, - отметил Сергей Дик. - И все это происходит на фоне снижения авторитета ООН. И наш Президент неоднократно заявлял, что ООН требует реформирования и укрепления ее авторитета. Что, на мой взгляд, наряду с деятельностью такой новой организации, как Совет мира, и взаимодействием с этой организацией, способствовало бы укреплению глобальной безопасности, снижению конфликтов и снижению вероятности возникновения предпосылок для развязывания Третьей мировой войны".