Цена "геройского щита": Литва теряет миллиарды евро из-за закрытия границы с Беларусью

На фоне того как Польша открыла дополнительные два пункта пропуска на границе с Беларусью, Литва выглядит так, как будто добровольно отдала свой кошелек соседу. Литовские грузоперевозчики в эти выходные митинговали в Вильнюсе. Они хотели показать своим властям, что в стране есть легальный бизнес, который с закрытием границ несет убытки. Эти слезы можно понять.

Гипотетические потери страны могут составить миллиард евро в год. А после открытия Польшей границы в минусе может оказаться вообще вся транзитная политика Литвы, и это гораздо больше миллиарда.

Оппозиция тычет пальцем в премьера Ингу Ругинене и двух ее министров. Мол, это ваших рук дело, товарищи правители. Вы приняли странное решение, не подумав о последствиях, а бизнес несет убытки.

"Кто за это ответит?" - вопрошает председатель оппозиционного Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

председатель оппозиционного Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен

И самое пикантное, что даже Ассоциация перевозчиков признает: Беларусь тут ни при чем, ошиблась Литва. Литве нужно было поймать контрабандистов на своей территории, тогда не было бы ни шаров, ни спроса на сигареты, следовательно, не нужно было бы закрывать границы. Но признавать это официально – значит, расписаться в собственном непрофессионализме.

Рейтинги литовского правительства падают, а убытки, о которых говорит президент Национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас, растут.

президент Национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас

Литовские грузоперевозчики, экспедиторы и склады - все в минусе, потому что потоки грузов теперь текут не через них, а через польские ворота. И это только часть большой геополитической партии. Вильнюс эскалирует конфликт и жертвует своими транзитными интересами, чтобы получить деньги от ЕС на безопасность.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис хвастается, что их санкции обсуждают в ЕС. А поляки, пока литовские грузовики ржавеют в простое, перехватывают транзит, формируя монополию, которая сможет позволить диктовать условия не только Минску, но и Пекину.

Тактический интерес ясен: экономика плюс политика, и Литва здесь - просто жертва, которую используют для эскалации, а ее интересы остались на обочине.

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":

"Мы подходим к закрытию наземных границ Литвы с Республикой Беларусь, что убивает Литву как логистический хаб. В ЕС логистические компании имеют хорошие позиции. В любой стране вы увидите много грузовиков с литовскими номерами. Скажем, такая транспортная компания, как "Гиртека", вообще одна из самых крупных компаний в Европе. Через границу Литвы идет транзит, только 4 % товаров идет для Литвы, а 96 % - транзит в другие страны. И тут мы теряем весь доход от 96 %. Это опять миллиардные убытки".

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства"

А что же Литва? А Литва продолжает свой перформанс под названием "геройский щит Европы". Закрытие границы спровоцировало кризис: тысячи литовских грузовиков заблокированы в Беларуси. Простой - около 300 евро в сутки на машину.

Вильнюс пытался открыть КПП "в исключительном порядке", но Минск напомнил: правила есть правила, и ваше одностороннее закрытие - ваша проблема.