Коммунальные службы Могилева готовы к зимнему сезону: заготовлено 7 тыс. т реагентов

Непогода не должна застать врасплох - это главная задача в подготовке к работе в зимний период. Коммунальные службы и дорожно-мостовые предприятия готовы перейти на усиленный режим работы.

Чтобы не допустить коллапса в случае гололеда и снегопада, в Могилеве уже закуплено свыше 7 тыс. т противогололедных материалов. На линейке - свыше 50 единиц спецтехники.

Денис Стрельцов, гендиректор МГКУП "Управление коммунальных предприятий":

"Техника, как видим, находится в исправном состоянии. Часть техники мы уже переоборудовали под зимнее содержание. Установлено оборудование для пескоразбрасывания, для очистки дорог. В случае непредвиденных ситуаций решением горисполкома закреплены организации города, которые будут также оказывать содействие в очистке города. Это порядка 103 единиц техники".

Денис Стрельцов, гендиректор МГКУП "Управление коммунальных предприятий" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c73ef81a-afb2-4412-88b7-2d3a6e7e2e05/conversions/06f985a4-09c0-4a6b-9ce2-03226db67f39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c73ef81a-afb2-4412-88b7-2d3a6e7e2e05/conversions/06f985a4-09c0-4a6b-9ce2-03226db67f39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c73ef81a-afb2-4412-88b7-2d3a6e7e2e05/conversions/06f985a4-09c0-4a6b-9ce2-03226db67f39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c73ef81a-afb2-4412-88b7-2d3a6e7e2e05/conversions/06f985a4-09c0-4a6b-9ce2-03226db67f39-xl-___webp_1920.webp 1920w