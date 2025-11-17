3.67 BYN
Коммунальные службы Могилева готовы к зимнему сезону: заготовлено 7 тыс. т реагентов
Непогода не должна застать врасплох - это главная задача в подготовке к работе в зимний период. Коммунальные службы и дорожно-мостовые предприятия готовы перейти на усиленный режим работы.
Чтобы не допустить коллапса в случае гололеда и снегопада, в Могилеве уже закуплено свыше 7 тыс. т противогололедных материалов. На линейке - свыше 50 единиц спецтехники.
Денис Стрельцов, гендиректор МГКУП "Управление коммунальных предприятий":
"Техника, как видим, находится в исправном состоянии. Часть техники мы уже переоборудовали под зимнее содержание. Установлено оборудование для пескоразбрасывания, для очистки дорог. В случае непредвиденных ситуаций решением горисполкома закреплены организации города, которые будут также оказывать содействие в очистке города. Это порядка 103 единиц техники".
В 2025 году у владельцев транспортных средств появились новые обязанности. Согласно постановлению Совмина, собственник сам должен расчищать снег на метр вокруг своего транспортного средства.