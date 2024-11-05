Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвали к немедленному и постоянному прекращению боевых действий без предварительных условий в секторе Газа и Ливане. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, которое было принято по итогам переговоров в Исламабаде, сообщает БЕЛТА.

"Оба лидера государств выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, который привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди гражданского населения в секторе Газа и Ливане. Стороны призвали к немедленному и постоянному прекращению боевых действий без предварительных условий в секторе Газа и Ливане, ударов по территории Сирийской Арабской Республики, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны конфликта, подчеркнули необходимость активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всего региона", - говорится в документе.

В совместном заявлении стороны подтвердили свою приверженность праву палестинского народа на самоопределение и создание независимого палестинского государства на основе двухгосударственной формулы в соответствии с решениями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф также подчеркнули первостепенную важность мирного урегулирования конфликта в Украине, необходимость дипломатических усилий и конструктивного диалога. Они отметили, что продолжающийся конфликт имеет далеко идущие последствия не только для региона, но и для глобальной стабильности и безопасности.