Лукашевич: Миссия народной дипломатии - нести за рубежом правду о нашей стране и белорусах
Миссия народной дипломатии - нести за рубежом правду о нашей стране и белорусах. Это отметил первый замминистра иностранных дел на торжественном мероприятии по случаю векового юбилея Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
Мир продолжает меняться, но запретить живое общение невозможно. Вопреки политической конъюнктуре наша страна продолжает выстраивать и расширять отношения партнерства и сотрудничества со всеми частями света.
Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:
"Мы, как Министерство иностранных дел, шагаем с ними рука об руку в деле продвижения интересов нашей страны на внешних рубежах, каждый по-своему. Ведь задача стоит в чем? Задача стоит в том, чтобы мы донесли правдивую и нужную информацию о нашей стране, о белорусах. Особенно это актуально сейчас, когда все мы читаем новости, когда слишком много тенденций, чтобы разъединять".
В рамках мероприятия председатель президиума удостоена высшей награды МИД - нагрудного знака "Партнерство". Общество дружбы представляет культуру 41-й страны.