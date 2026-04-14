Лукашевич: Миссия народной дипломатии - нести за рубежом правду о нашей стране и белорусах

Миссия народной дипломатии - нести за рубежом правду о нашей стране и белорусах. Это отметил первый замминистра иностранных дел на торжественном мероприятии по случаю векового юбилея Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

"Мы, как Министерство иностранных дел, шагаем с ними рука об руку в деле продвижения интересов нашей страны на внешних рубежах, каждый по-своему. Ведь задача стоит в чем? Задача стоит в том, чтобы мы донесли правдивую и нужную информацию о нашей стране, о белорусах. Особенно это актуально сейчас, когда все мы читаем новости, когда слишком много тенденций, чтобы разъединять".