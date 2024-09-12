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Международный электоральный форум состоялся в Минске

В Минске состоялось пленарное заседание с участием представителей избирательных органов СНГ

Тематика докладов разная: международные стандарты выборов, совершенствование избирательного законодательства в условиях вызовов и угроз, обеспечение электоральной безопасности. Зарубежных коллег интересовала роль ВНС в формировании современной политической системы Беларуси. Также представители ЦИК СНГ поделились опытом избирательного процесса своих стран.

В честь 30-летия института президентства в Национальной библиотеке открыли выставку. Впервые на одной площадке презентовали книги, которые подарили Александру Лукашенко главы государств ближнего и дальнего зарубежья, государственные и культурные деятели. В экспозиции более 50 изданий.

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