МИД: Беларусь готова играть активную роль в формировании новой архитектуры безопасности
В Давосе состоялась церемония подписания Устава Совета мира. Структура получила статус официальной Международной организации. Ее председателем стал Президент США Дональд Трамп. Присоединились к Совету на данный момент около 20 стран, среди которых и Беларусь.
По поручению главы белорусского государства в церемонии утверждения Устава новой организации принял участие посол нашей страны в Швейцарии Александр Ганевич. Беларусь в качестве соучредителя Совета мира готова играть активную роль в формировании новой архитектуры мировой и региональной безопасности на принципах взаимного уважения и безусловного учета национальных интересов стран - участниц данного объединения.
Александр Ганевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарии:
"Глава государства поручил мне принять участие в этой церемонии. Республика Беларусь звучит. Это было отмечено в беседе со многими коллегами из стран СНГ и Азии. Мы получаем полную поддержку, также, собственно, как и они, принявшие участие в подписании этого устава. На него возлагается большая надежда".
Совет мира призван официально признать логику разговора, а не диктата. Делегация Беларуси в штаб-квартире ОБСЕ в Вене внесла в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ пункт "Об инициативе Президента США Дональда Трампа о создании Совета мира".
"Решение Беларуси поддержать эту инициативу и присоединиться к Совету мира закрепляет принципиальный курс на диалог, деэскалацию и поиск политико-дипломатических решений", - отметил Андрей Дапкюнас.
По заявлению Трампа, взаимодействие Совета мира с ООН может создать уникальный формат для глобального урегулирования конфликтов. Официальный Минск всегда подчеркивал: нужно использовать любые инструменты для достижения мира.