МИД: Беларусь решительно осуждает теракт, произошедший в Сиднее
В Республике Беларусь решительно осуждают акт терроризма в Сиднее, из-за которого погибли и пострадали мирные граждане. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Министерство иностранных дел страны.
"Наша страна последовательно выступает против терроризма во всех его формах и проявлениях и поддерживает необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия террористическим угрозам", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в Министерстве иностранных дел.
Как сообщают зарубежные СМИ, 14 декабря несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. В результате стрельбы 15 человек погибли и несколько десятков пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.