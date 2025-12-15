МИД: Беларусь решительно осуждает теракт, произошедший в Сиднее

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d30c54-fc09-4ac4-b79c-41943a239b62/conversions/1460dddc-86fc-4634-b5ac-9c7492046bd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d30c54-fc09-4ac4-b79c-41943a239b62/conversions/1460dddc-86fc-4634-b5ac-9c7492046bd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d30c54-fc09-4ac4-b79c-41943a239b62/conversions/1460dddc-86fc-4634-b5ac-9c7492046bd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d30c54-fc09-4ac4-b79c-41943a239b62/conversions/1460dddc-86fc-4634-b5ac-9c7492046bd0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

В Республике Беларусь решительно осуждают акт терроризма в Сиднее, из-за которого погибли и пострадали мирные граждане. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Министерство иностранных дел страны.

"Наша страна последовательно выступает против терроризма во всех его формах и проявлениях и поддерживает необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия террористическим угрозам", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в Министерстве иностранных дел.