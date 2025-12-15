Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МИД: Беларусь решительно осуждает теракт, произошедший в Сиднее

здание МИД Беларуси
Фото: belta.by

В Республике Беларусь решительно осуждают акт терроризма в Сиднее, из-за которого погибли и пострадали мирные граждане. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Министерство иностранных дел страны.

"Наша страна последовательно выступает против терроризма во всех его формах и проявлениях и поддерживает необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия террористическим угрозам", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Как сообщают зарубежные СМИ, 14 декабря несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. В результате стрельбы 15 человек погибли и несколько десятков пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.

