МИД: Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Тайваня

Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг острова Тайвань и поддерживает усилия властей КНР по достижению национального воссоединения и защите суверенитета. Об этом заявили в МИД нашей страны.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Мы поддерживаем все усилия китайского правительства по достижению национального воссоединения, защите суверенитета и территориальной целостности. Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран и осуществлять давление, в том числе путем политической, финансовой, военной и иной помощи. Подобные действия ведут к эскалации напряженности, дестабилизируют обстановку и нарушают баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что в конечном итоге подрывает основы международной безопасности".