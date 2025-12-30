3.72 BYN
МИД: Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Тайваня
Беларусь внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг острова Тайвань и поддерживает усилия властей КНР по достижению национального воссоединения и защите суверенитета. Об этом заявили в МИД нашей страны.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Мы поддерживаем все усилия китайского правительства по достижению национального воссоединения, защите суверенитета и территориальной целостности. Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран и осуществлять давление, в том числе путем политической, финансовой, военной и иной помощи. Подобные действия ведут к эскалации напряженности, дестабилизируют обстановку и нарушают баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что в конечном итоге подрывает основы международной безопасности".
Ранее ресурс Focus Taiwan сообщил, что американские власти одобрили продажу Тайваню различных вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники. В целом все эти поставки оцениваются более чем в 11 млн долларов. Вскоре Пекин начал масштабные военные учения вблизи острова. Они получили название "Миссия справедливости - 2025". В них участвует военно-морской флот, военно-воздушные силы, сухопутные и ракетные войска.