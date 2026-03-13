МИД Беларуси: Энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях

В МИД Беларуси прокомментировали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала отказ от атомной энергетики стратегической ошибкой Европы. В этой связи во внешнеполитическом ведомстве обратили также внимание на планы Литвы построить собственную АЭС.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси, прокомментировал заявление главы Еврокомиссии. Он констатировал, что для Минска это не стало открытием: "Мы всегда исходили из того, что энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях, а не на политической конъюнктуре. И, естественно, в интересах граждан".

Пресс-секретарь МИД обратил внимание на интересную трансформацию, которая произошла в Литве по отношению к атомной энергетике. "Еще вчера Островецкая АЭС объявлялась "экзистенциальной угрозой" и "инструментом шантажа", рассылались ноты протеста, а сегодня в Вильнюсе всерьез обсуждают, как бы самим обзавестись атомной генерацией. Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов", - считает он.