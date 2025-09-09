МИД Беларуси осудил решение Чехии признать персоной нон-грата сотрудника белорусского посольства

"Этот шаг является необоснованным и политически мотивированным и не способствует развитию конструктивного взаимодействия и нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Беларусь оставляет за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов, а также призывает чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий.