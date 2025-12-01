МИД Беларуси прокомментировал полет беспилотника над Гродно

Белорусские следователи изучают беспилотник, полет которого использовался для двойной провокации. Аппарат взлетел с территории Литвы и имел сложный маршрут через нашу страну и Польшу.

30 ноября над Гродно появился нежданный авиагость - беспилотник. На месте падения опергруппа обнаружила БПЛА самолетного типа с размахом крыла полтора метра. Обломки давали хорошее представление об аппарате. В длину он был 91 см, в высоту 30 см, в ширину 8,5 см - по сути, неприметный карликовый разведчик.

Дьявол, как известно, кроется в деталях. А в случае с беспилотниками - в их полетных заданиях. При осмотре аппарата картина прояснилась. Дрон был начинен по последнему слову техники: навигационное оборудование, видеокамера, две карты памяти на 32 ГБ. По сути, целый архив в кармане.

Расшифровка данных дала исчерпывающий ответ. Полет длился 2 часа 42 минуты. Точка старта - литовская территория, окрестности населенного пункта Капчяместис. То есть дрон, пролетев над Гродно, должен был уйти в Польшу и взять курс в сторону Германии. Однако над польским городом Быдгощ беспилотник должен был развернуться и лететь обратно в сторону Гродно, снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву, то есть маршрут беспилотника - это готовый дипломатический скандал!

Руслан Варанков, пресс-секретарь в МИД Беларуси:

"1 декабря был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литовской Республики 30 ноября 2025 года. Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно. Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы".

В министерстве подчеркнули: "Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша. Подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации".

Белорусская сторона требует от литовской стороны немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна; провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта; принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки.

Маркировка на крыльях дрона - R250204. На лопастях имеются отметки aero naut, САМ Z carbon и адрес немецкого сайта производителя WWW.AERO-NAUT.DE.

Предварительные выводы следствия укладываются в одну четкую фразу: двойная провокация. Не только против Беларуси, но и против Польши. Вообще здесь много поводов для размышлений. Это идеальный инструмент для нагнетания истерии с поправкой на нужную аудиторию, в зависимости от итоговых целей информационной войны.