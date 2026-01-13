МИД Беларуси: Тегеран способен сам преодолеть трудности и сохранить стабильность в стране

"Мы убеждены, что правительство Ирана и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране. Исходя из основополагающих принципов Устава ООН, Беларусь категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран в связи с неотложной необходимостью, следует обязательно учитывать официальные уведомления официальных властей (NOTAM) о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщении авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропорта. Для белорусских граждан, уже находящихся на территории Ирана, действуют стандартные рекомендации в условиях осложненной обстановки: соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных лиц, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей".