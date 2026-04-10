МИД КНР: Двусторонние отношения с Беларусью достигли прочного уровня

Китай готов совместно с Беларусью продолжать поступательное развитие отношений на благо народов двух стран. Перспективы отношений Минска и Пекина прокомментировали 10 апреля в МИД КНР.

Официальный представитель ведомства Мао Нин, отвечая на вопрос "Первого информационного", обратила внимание на положительную динамику экономического взаимодействия двух стран.

Мао Нин, официальный представитель МИД Китая:

"За последние годы под стратегическим руководством двух президентов двусторонние отношения достигли прочного уровня, сотрудничество в различных областях постоянно углубляется. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 8,86 млрд долларов США, увеличившись на 5, 5 %. Мы готовы совместно с Беларусью, руководствуясь важными договоренностями глав двух государств, продолжать поступательное развитие двусторонних отношений на благо народов наших стран".

Минск и Пекин имеют статус всепогодных и всесторонних стратегических партнеров. Официально страны повысили уровень диалога в сентябре 2022 года.