Минск и Москва обсудили ситуацию в Венесуэле
Автор:Редакция news.by
Состоялся телефонный разговор глав МИД Беларуси и России. Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили развитие ситуации в Венесуэле. Стороны сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права.
Главы внешнеполитических ведомств договорились о тесной координации усилий на основных международных площадках с целью незамедлительного возвращения ситуации в правовое русло и обеспечения всесторонней международно-правовой оценки произошедших в Венесуэле событий.