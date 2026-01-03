Минск и Москва обсудили ситуацию в Венесуэле

Состоялся телефонный разговор глав МИД Беларуси и России. Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили развитие ситуации в Венесуэле. Стороны сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права.